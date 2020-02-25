«Ливерпуль» выстрадал победу над «Вест Хэмом»

«Вест Хэм» был очень близок к тому, чтобы стать первой командой, которой удалось победить «Ливерпуль» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. До 68-й минуты «Молотобойцы» обыгрывали грозного соперника со счётом 2:1.