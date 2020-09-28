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«Ливерпуль» одержал победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии
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"Ливерпуль" переиграл лондонский "Арсенал" в матче третьего тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая на стадионе "Энфилд", завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.В источнике
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Гол Мане помог «Ливерпулю» обыграть «Арсенал»

Матч ТВ 16:54
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«Ливерпуль» — «Арсенал» — 3:1. Видеообзор матча

Sport24.ru 17:56 
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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» благодаря голам Мане, Робертсона и Жоты

ODDS.ru 16:51
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