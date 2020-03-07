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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» в АПЛ
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«Ливерпуль» одержал победу над «Борнмутом» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.В источнике
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