«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» в АПЛ

«Ливерпуль» одержал победу над «Борнмутом» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.