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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
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В матче заключительного 38-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3. Счет был открыт уже на 30-й секунде.В источнике
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«Ливерпуль» оказался сильнее «Ньюкасла» в матче АПЛ

Газета.Ru 13:38
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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»

Советский спорт 12:52
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«Ливерпуль» пропустил самый быстрый для себя гол в АПЛ – через 25 секунд в игре с «Ньюкаслом»

Sports.ru 11:20
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