«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»

В матче заключительного 38-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3. Счет был открыт уже на 30-й секунде.