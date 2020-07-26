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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
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В матче заключительного 38-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3. Счет был открыт уже на 30-й секунде.В источнике
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«Ливерпуль» завершил чемпионский сезон в АПЛ победой

Lenta.ru 13:02
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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом» в матче АПЛ

RT на русском 12:58
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«Ливерпуль» завершил сезон-2019/20 со вторым показателем по набранным очкам в истории АПЛ

Sport24.ru 13:15 
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