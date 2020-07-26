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«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
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В матче заключительного 38-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3. Счет был открыт уже на 30-й секунде.В источнике
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«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» — 1:3. Видеообзор

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Sports.ru 13:57
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Газета.Ru 13:38
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