«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ). Встреча состоялась на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию.