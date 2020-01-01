Какие еще рекорды АПЛ «Ливерпуль» побьет в этом сезоне

Новый шаг к рекордам «Ливерпуль» может сделать уже в субботу вечером – команда Клоппа играет в гостях с «Норвичем». В первом сезоне в «Челси» Чех пропустил 13 мячей в 35 матчах АПЛ.