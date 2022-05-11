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«Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити» в АПЛ

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс
Дуглас Луиз вывел «Астон Виллу» вперед на 3-й минуте, но уже на 6-й Жоэль Матип счет сравнял.
Sport24.ru
«Ливерпуль» в этом матче повторил уникальное достижение «Манчестер Сити», которое «горожане» установили в сезоне-2013/14.
Евро-футбол.ру
В том сезоне 15 и более голов за сезон забили Яя Туре, Серхио Агуэро и Эдин Джеко.
Чемпионат
Евро-футбол.ру

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«Ливерпуль» повторил достижение «Манчестер Сити»
Sport.ru23:59
«Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити» в АПЛ
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«Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити» в АПЛ
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