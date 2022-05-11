Чемпионат«Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити» в АПЛ«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.Спорт-ЭкспрессДуглас Луиз вывел «Астон Виллу» вперед на 3-й минуте, но уже на 6-й Жоэль Матип счет сравнял.Sport24.ru«Ливерпуль» в этом матче повторил уникальное достижение «Манчестер Сити», которое «горожане» установили в сезоне-2013/14.Евро-футбол.руВ том сезоне 15 и более голов за сезон забили Яя Туре, Серхио Агуэро и Эдин Джеко.ЧемпионатЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руПодробнее о событии«Ливерпуль» повторил достижение «Манчестер Сити»Sport.ru23:59«Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити» в АПЛСпорт-Экспресс23:23«Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити» в АПЛЧемпионат21:59«Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити» в рамках АПЛSoccer.ru17:42«Ливерпуль» — вторая команда в истории АПЛ с 3 игроками, забившими 15+ голов за сезонSport24.ruвчера в 16:47«Ливерпуль» повторил уникальное достижение «Манчестер Сити» в АПЛЕвро-футбол.рувчера в 16:56Ливерпуль – 2-й в истории АПЛ клуб с тремя игроками с 15 голами за сезонAllsport News22:00Показать ещёОценить