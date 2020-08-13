НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Ливерпуль» представил выездную форму на следующий сезон
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Футбол России
  • Metaratings
  • Чемпионат
  • Евро-футбол.ру
"Ливерпуль" представил выездной комплект формы на следующий сезон. Фотографии опубликованы на официальном сайте команды. Экипировка выполнена в бирюзовом цвете.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Ливерпуль» представил выездной комплект формы в бирюзовом цвете

Футбол России 03:57
alt

«Ливерпуль» представил гостевую форму на сезон-2020/21, выполненную в лазурном цвете

Sportbox.RU 03:50
alt

«Ливерпуль» представил бирюзовую выездную форму на новый сезон

Metaratings 03:42
реклама
Главное
Новости