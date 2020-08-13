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«Ливерпуль» представил выездной комплект формы в бирюзовом цвете
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В твиттере "Ливерпуля" опубликован выездной комплект формы, она выполнена в бирюзовом цвете.В источнике
Подробнее о событии
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Как будут выглядеть формы в новом сезоне: «скатерть» «Интера», бирюзовый «Ливерпуль», «Барселона» вернула полоски

Sport24.ru 05:30 
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«Ливерпуль» представил выездную форму на следующий сезон (фото)

Советский спорт 04:18
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«Ливерпуль» представил выездной комплект формы в бирюзовом цвете

Футбол России 03:57
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