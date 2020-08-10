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«Ливерпуль» приобрел защитника «Олимпиакоса»
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Английский "Ливерпуль" приобрел защитника греческого "Олимпиакоса" Константиноса Цимикаса, сообщает сайт "красных". Срок контракта не разглашается.В источнике
Подробнее о событии
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«Ливерпуль» подписал контракт с Цимикасом

Sportbox.RU 15:17
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«Ливерпуль» объявил о трансфере защитника «Олимпиакоса» Цимикаса

Metaratings 14:25
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Цимикас — игрок «Ливерпуля»

Soccer.ru 14:15
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