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«Ливерпуль» продлил контракт с Ловреном, которым интересуется «Зенит»
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Активный интерес к 31-летнему футболисту проявляют итальянская «Рома» и «Зенит», который собирался воспользоваться ситуацией с истечением контракта у Деяна. Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014-го, куда перешел из «Саутгемптона» за 25,3 миллиона евро.В источнике
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С чего всё начиналось
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Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Как стало известно «Чемпионату», хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит». При этом переход произойдёт на правах свободного агента. С большой долей вероятности Деян разорвёт контракт с английским клубом и присоединится к «Зениту».
Чемпионат вчера в 14:15
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«Ливерпуль» планирует продлить контракт с Ловреном. Им интересуется «Зенит»

Спорт-Экспресс 10:56
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«Ливерпуль» продлит контракт с Деяном Ловреном, которым интересуется «Зенит»

Чемпионат 08:57
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The Times: Цена на Ловрена увеличится, если «Ливерпуль» продлит соглашение с хорватом

Матч ТВ 07:48
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