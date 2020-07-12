«Ливерпуль» продлил контракт с Ловреном, которым интересуется «Зенит»
Активный интерес к 31-летнему футболисту проявляют итальянская «Рома» и «Зенит», который собирался воспользоваться ситуацией с истечением контракта у Деяна. Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014-го, куда перешел из «Саутгемптона» за 25,3 миллиона евро.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит». При этом переход произойдёт на правах свободного агента. С большой долей вероятности Деян разорвёт контракт с английским клубом и присоединится к «Зениту».