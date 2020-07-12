Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может продолжить карьеру в чемпионате России. Как сообщает источник, футболист близок к подписанию контракта с «Зенитом». Сообщается, что футболист присоединится к клубу из Санкт-Петербурга на правах аренды.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит». При этом переход произойдёт на правах свободного агента. С большой долей вероятности Деян разорвёт контракт с английским клубом и присоединится к «Зениту».