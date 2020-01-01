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«Ливерпуль» может продлить контракт с Лалланой до конца сезона
FootballHD
  • FootballHD
  • by.Tribuna.com
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может продлить контракт с клубом до конца сезона, сообщает The Independent.В источнике
Подробнее о событии
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«Ливерпуль» близок к продлению контракта с Лалланой до конца сезона. После игрок уйдет бесплатно

Sportliga.com 06:37
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«Ливерпуль» определился с будущим Лалланы

Soccernews.ru 04:14
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«Ливерпуль» продлит контракт с Лалланой

Евро-футбол.ру 03:43
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