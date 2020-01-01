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«Ливерпуль» продлит контракт с Лалланой
FootballHD
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32-летний полузащитник Адам Лаллана может задержаться в «Ливерпуле», об этом информирует издание The Independent.В источнике
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«Ливерпуль» определился с будущим Лалланы

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