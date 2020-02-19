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«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов
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В Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/8 финала. В одном из них действующий обладатель трофея "Ливерпуль" уступил на выезде "Атлетико" - 0:1В источнике
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Лоди признан лучшим игроком матча «Атлетико» — «Ливерпуль»

Матч ТВ 17:59
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«Атлетико» обыграл «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов

ODDS.ru 16:52
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«Атлетико» с минимальным счетом обыграл «Ливерпуль»

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