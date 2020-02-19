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Лига чемпионов. Симеоне остановил «Ливерпуль»
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Если кто и может остановить бронебойный «Ливерпуль» в плей-офф – «Атлетико» наиболее вероятный кандидат. Подтвердили это испанцы в самом дебюте матча.В источнике
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