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«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов
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В Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/8 финала. В одном из них действующий обладатель трофея "Ливерпуль" уступил на выезде "Атлетико" - 0:1В источнике
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