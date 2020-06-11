НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sports.ruSports.ru
«Ливерпуль» разгромил «Блэкберн» в товарищеском матче – 6:0
Metaratings
  • Metaratings
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • FootballHD
  • Sportbox.RU
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Евро-футбол.ру
Лидер АПЛ «Ливерпуль» в преддверии возобновления сезона провел на «Энфилде» товарищеский матч против «Блэкберна».В источнике
Подробнее о событии
alt

«Ливерпуль» порадовал болельщиков разгромной победой со счётом 6:0

Sport.ru 13:59
alt

«Ливерпуль» разгромил «Блэкберн» 6:0 в товарищеском матче на «Энфилде»

Sport24.ru 12:11 
alt

«Ливерпуль» разгромил «Блэкберн» в товарищеском матче – 6:0

Sports.ru 12:00
реклама
Главное
Новости