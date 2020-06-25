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«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» и приблизился к чемпионству
Вести.Ru
  • Вести.Ru0:19
Основного конкурента в лице «Манчестер Сити» команда опережает на 23 очка. В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпулю» предстоит сразиться с «горожанами».В источнике
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«Ливерпуль» может взять титул уже сегодня, в Испании интрига будет до конца. Все расклады в европейских лигах

Sport24.ru 04:20 
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Мохамед Салах: «Пришло время „Ливерпуля“, чтобы выиграть чемпионат»

Sportbox.RU 02:05
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«Челси» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция, возможно, чемпионского матча «Ливерпуля» начнется в 22:15

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