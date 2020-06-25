«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» и приблизился к чемпионству

Основного конкурента в лице «Манчестер Сити» команда опережает на 23 очка. В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпулю» предстоит сразиться с «горожанами».