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«Ливерпуль» сделал предложение «Барселоне» по Дембеле
Футбол России
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  • Газета.Ru
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Каталонцы пока не ответили на предложение.В источнике
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«Ливерпуль» хочет арендовать Дембеле у «Барселоны»

Советский спорт 04:40
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Дембеле из «Барселоны» может перейти в «Ливерпуль»

Футбол России 03:38
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«Ливерпуль» хочет арендовать Дембеле у «Барселоны»

Чемпионат 03:17
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