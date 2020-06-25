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«Ливерпуль» сегодня может стать чемпионом Англии
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«Ливерпуль» сегодня впервые за 30 лет может вернуть себе чемпионское звание в АПЛ. Это произойдет в случае, если ближайший конкурент ливерпульцев в лице «Манчестер Сити» не сможет обыграть «Челси».В источнике
Подробнее о событии
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«Ливерпуль» сегодня может стать чемпионом Англии

ProstoProSport вчера в 09:44 
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«Ливерпуль» спустя 30 лет фиксирует титул чемпиона Англии. Все решат «Манчестер Сити» и «Челси»

Нева Спорт вчера в 05:52
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«Ливерпуль» может взять титул уже сегодня, в Испании интрига будет до конца. Все расклады в европейских лигах

Sport24.ru вчера в 04:20 
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