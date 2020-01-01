«Ливерпуль» сегодня может стать чемпионом Англии

«Ливерпуль» сегодня впервые за 30 лет может вернуть себе чемпионское звание в АПЛ. Это произойдет в случае, если ближайший конкурент ливерпульцев в лице «Манчестер Сити» не сможет обыграть «Челси».