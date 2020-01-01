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«Ливерпуль» согласовал трансфер Алькантары за 30 млн евро
by.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
Ранее сообщалось, что Алькантара хочет выступать под руководством главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.В источнике
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«Ливерпуль» рассматривает вариант с подписанием Сарра из «Уотфорда»

Soccer.ru 14:00
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