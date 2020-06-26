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«Ливерпуль» стал чемпионом Англии
iReactor
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  • Моя Москва.онлайн0:47
  • Вести.Ru1:24
  • Известия0:51
«Ливерпуль» не был чемпионом Англии 30 лет, в последний раз футболисты команды выигрывали титул в 1990 году. Всего клуб выигрывал чемпионат 18 раз, чаще только «Манчестер Юнайтед» (20).В источнике
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