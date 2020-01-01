«Ливерпуль» сыграет с «Лидсом» в первом туре нового сезона АПЛ

Стал известен календарь нового сезона АПЛ. В первом туре действующий чемпион «Ливерпуль» сыграет с вернувшимся в высший дивизион «Лидсом».