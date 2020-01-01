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«Ливерпуль» сыграет с «Лидсом» в первом туре нового сезона АПЛ
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Стал известен календарь нового сезона АПЛ. В первом туре действующий чемпион «Ливерпуль» сыграет с вернувшимся в высший дивизион «Лидсом».В источнике
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Опубликован календарь нового сезона АПЛ

Metaratings 05:22
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«Ливерпуль» сыграет с «Лидсом» в первом туре нового сезона АПЛ

Спорт-Экспресс 05:13
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Появился календарь нового сезона АПЛ

Sport.ru 05:00
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