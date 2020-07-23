«Ливерпуль» не проигрывает в домашних матчах АПЛ три сезона подряд

В последний раз «Ливерпуль» проиграл на «Энфлиде» в матче Премьер-лиги 23 апреля 2017 года в матче против «Саутгемптона» (1:2) – 1187 дней назад.