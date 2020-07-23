НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Гол.руГол.ру
«Ливерпуль» не проигрывает в домашних матчах АПЛ три сезона подряд
Беларусь Сегодня
  • Беларусь Сегодня
  • Sports.ru
  • FootballHD
  • Soccernews.ru
  • RT на русском
  • Sportbox.RU
  • Газета.Ru
В последний раз «Ливерпуль» проиграл на «Энфлиде» в матче Премьер-лиги 23 апреля 2017 года в матче против «Саутгемптона» (1:2) – 1187 дней назад.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Ливерпуль» установил исторический рекорд клуба по победам в сезоне АПЛ

Чемпионат вчера в 22:35
alt

Фирмино прервал безголевую серию на «Энфилде» в АПЛ, длившуюся 479 дней

Sport24.ru вчера в 22:42 
alt

Фирмино забил на «Энфилде» в АПЛ впервые за 479 дней

Sports.ru вчера в 21:13
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости