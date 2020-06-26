«Ливерпуль» впервые с 1990 года стал чемпионом Англии по футболу
Британский футбольный клуб «Ливерпуль» стал обладателем звания чемпиона Англии в сезоне 2019/20, получив этот титул впервые с 1990 года. Сообщается, что клуб досрочно обеспечил себе итоговое первое место после поражения ближайшего соперника «Манчестер Сити» игроками из «Челси».В источнике Это невероятное достижение моих игроков, и очень рад быть их тренером. Я не ждал чемпионства 30 лет, но я здесь уже четыре с половиной года. Это настоящее достижение, особенно ввиду трехмесячного перерыва, потому что никто не знал, сможем ли мы продолжить сезон.TV BRICS01:17