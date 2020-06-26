Юрген Клопп немецкий футбольный тренер

Это невероятное достижение моих игроков, и очень рад быть их тренером. Я не ждал чемпионства 30 лет, но я здесь уже четыре с половиной года. Это настоящее достижение, особенно ввиду трехмесячного перерыва, потому что никто не знал, сможем ли мы продолжить сезон.

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