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«Ливерпулю» осталось пять побед до рекорда «Арсенала»
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В заключительном матче 27-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" переиграл "Вест Хэм". Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.В источнике
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С чего всё начиналось
Мерсисайдцы одержали 21-ю домашнюю победу подряд в АПЛ, тем самым повторив рекорд высшего дивизиона чемпионатов Англии, установленный ими же в 1972 году, когда победная серия под руководством Билла Шенкли продолжалась с января по декабрь, сообщает Opta в «Твиттере».
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