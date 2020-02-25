«Ливерпулю» осталось пять побед до рекорда «Арсенала»

В заключительном матче 27-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" переиграл "Вест Хэм". Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.