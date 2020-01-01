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«Ливерпуль» имеет внушительную беспроигрышную серию в домашних матчах
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
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  • Газета.Ru
В предпоследнем туре АПЛ "Ливерпуль" дома одержал победу над "Челси" (5:3). Это была последняя домашняя игра "Ливерпуля" в текущем сезоне АПЛ.В источнике
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Клопп третий сезон подряд не проигрывает на своем поле в матчах чемпионата Англии

Sportbox.RU 20:47
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«Ливерпуль» завершил третий сезон подряд в АПЛ без поражений в домашних матчах

Чемпионат 20:36
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«Ливерпуль» имеет внушительную беспроигрышную серию в домашних матчах

Soccernews.ru 18:37
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