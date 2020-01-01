«Ливерпуль» имеет внушительную беспроигрышную серию в домашних матчах

В предпоследнем туре АПЛ "Ливерпуль" дома одержал победу над "Челси" (5:3). Это была последняя домашняя игра "Ливерпуля" в текущем сезоне АПЛ.