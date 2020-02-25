«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ). Встреча состоялась на стадионе "Энфилд" и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию.В источнике
С чего всё начиналось
Мерсисайдцы одержали 21-ю домашнюю победу подряд в АПЛ, тем самым повторив рекорд высшего дивизиона чемпионатов Англии, установленный ими же в 1972 году, когда победная серия под руководством Билла Шенкли продолжалась с января по декабрь, сообщает Opta в «Твиттере».