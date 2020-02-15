НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Бомбардир.руБомбардир.ру
Лодыгин проходит медосмотр для тульского «Арсенала»
MySLO.ru
  • MySLO.ru
  • Soccernews.ru
  • Евро-футбол.ру
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
  • Вести.Ru
  • Футбол России
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
  • Inc-news.ru
  • Metaratings
  • Первый Тульский
  • Тульская пресса
  • Спорт71
  • Спорт день за днем
Лодыгин пребывает в статусе свободного агента. Последний клуб вратаря – турецкий «Газиантеп». В этом сезоне Лодыгин провел пять матчей, пропустил десять голов.В источнике
3
Подробнее о событии
alt

Аджоев - о Лодыгине: когда нам скажут, что он здоров, тогда мы и будем думать

Футбол России 06:26
alt

Бывший вратарь сборной России проходит медосмотр в тульском «Арсенале»

Metaratings 05:24
alt

Лодыгин проходит медосмотр для тульского «Арсенала»

Бомбардир.ру 05:20
реклама
Главное
Новости