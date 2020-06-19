Экс-вратарь «Зенита» Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой

Бывший голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал о драке с нападающим Артемом Дзюбой в раздевалке санкт-петербургского футбольного клуба. Инцидент произошел в ноябре 2016 года после поражения "сине-бело-голубых" от "Краснодара" - 1:2. Тогда "Зенит" пропустил оба гола в компенсированное время матча.