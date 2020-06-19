НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Российская газетаРоссийская газета
Экс-вратарь «Зенита» Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой
Матч ТВ
  • Телеканал 360°0:28
Бывший голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал о драке с нападающим Артемом Дзюбой в раздевалке санкт-петербургского футбольного клуба. Инцидент произошел в ноябре 2016 года после поражения "сине-бело-голубых" от "Краснодара" - 1:2. Тогда "Зенит" пропустил оба гола в компенсированное время матча.В источнике
9
С чего всё начиналось
alt

«С Анюковым не дрался. С Дзюбой — было». Лодыгин о стычке в раздевалке, отношениях с тренерами «Зенита», причинах ухода и необычной травме

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин, в феврале подписавший контракт с тульским «Арсеналом», дал большое интервью «СЭ». Его полную запись смотрите на нашем YouTube-канале. Клубы РПЛ играют товарищеские матчи.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Подробнее о событии
alt

«Помахали руками»: Юрий Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой

Петербургский дневник 03:53
alt

Юрий Лодыгин рассказал о своих драках в «Зените»: фейковой и настоящей, после «Спартака» и «Краснодара»

Спорт уик-энд 03:39
alt

Лодыгин рассказал, как подрался с Дзюбой

Футбол России 02:54
реклама
Главное
Новости