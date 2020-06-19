Бывший вратарь «Зенита» Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой

Вратарь тульского "Арсенала" Юрий Лодыгин рассказал о драке с бывшим партнером по петербургскому "Зениту" Артемом Дзюбой. Инцидент произошел в 2016 году после матча с "Краснодаром".