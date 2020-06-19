Бывший вратарь «Зенита» Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой
Вратарь тульского "Арсенала" Юрий Лодыгин рассказал о драке с бывшим партнером по петербургскому "Зениту" Артемом Дзюбой. Инцидент произошел в 2016 году после матча с "Краснодаром".В источнике
С чего всё начиналось
Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин, в феврале подписавший контракт с тульским «Арсеналом», дал большое интервью «СЭ». Его полную запись смотрите на нашем YouTube-канале. Клубы РПЛ играют товарищеские матчи.
Петербургский дневник 03:53