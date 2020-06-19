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Газета.RuГазета.Ru
Бывший вратарь «Зенита» Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой
Спорт-Экспресс
  • Телеканал 360°0:26
Вратарь тульского "Арсенала" Юрий Лодыгин рассказал о драке с бывшим партнером по петербургскому "Зениту" Артемом Дзюбой. Инцидент произошел в 2016 году после матча с "Краснодаром".В источнике
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С чего всё начиналось
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«С Анюковым не дрался. С Дзюбой — было». Лодыгин о стычке в раздевалке, отношениях с тренерами «Зенита», причинах ухода и необычной травме

Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин, в феврале подписавший контракт с тульским «Арсеналом», дал большое интервью «СЭ». Его полную запись смотрите на нашем YouTube-канале. Клубы РПЛ играют товарищеские матчи.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Подробнее о событии
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Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой

Sport.ru 05:59
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Лодыгин: «В 2016 году после поражения от „Краснодара“ подрались с Дзюбой. Вся команда пыталась нас успокоить»

Бомбардир.ру 05:27
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«Помахали руками»: Юрий Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой

Петербургский дневник 03:53
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