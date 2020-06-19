Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой в раздевалке «Зенита»
Лодыгин отметил, что драку начал Дзюба, который был недоволен пропущенным голом «Зенита» от игрока «Краснодара» Торнике Окриашвили, который забил в падении через себя на последней минуте. Лодыгин выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 годы. Сейчас голкипер защищает цвета тульского «Арсенала».В источнике
С чего всё начиналось
Экс-вратарь «Зенита» и сборной России Юрий Лодыгин, в феврале подписавший контракт с тульским «Арсеналом», дал большое интервью «СЭ». Его полную запись смотрите на нашем YouTube-канале. Клубы РПЛ играют товарищеские матчи.
Петербургский дневник 03:53