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Бывший вратарь «Зенита» Лодыгин стал игроком «Арсенала»
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Последним клубом 29-летнего Лодыгина был турецкий «Газиантеп», который он покинул на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Зенит», в составе которого отыграл 164 матча и выиграл четыре трофея, в том числе стал чемпионом страны.В источнике
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