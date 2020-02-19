Бывший вратарь «Зенита» Лодыгин стал игроком «Арсенала»

Последним клубом 29-летнего Лодыгина был турецкий «Газиантеп», который он покинул на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Зенит», в составе которого отыграл 164 матча и выиграл четыре трофея, в том числе стал чемпионом страны.