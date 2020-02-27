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Газета.RuГазета.Ru
Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU
RT на русском
  • Телеканал 360°1:28
  • Piter.tv0:46
  • Мой Брянск0:49
Александр Касперович, тренер биатлониста Александра Логинова, сказал, что он и его подопечный подадут в суд на исполняющую обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек, которая санкционировала их обыски во время чемпионата мира, сообщает ТАСС.В источнике
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С чего всё начиналось
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Касперович: будем c Логиновым судиться с сотрудницей IBU, инициировавшей обыски на ЧМ

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле, где Логинов и Касперович остановились на время чемпионата мира в Антхольце. Основанием для таких действия стала поступившая от Фуссек-Хаккарайнен информация.
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