Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов принял решение отказаться от участия в масс-старте в заключительный день чемпионата мира, который проходит в итальянской Антерсельве. Об этом сообщил тренерский штаб сборной России.В источнике
С чего всё начиналось
Российский биатлонист Александр Логинов не примет участие в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе сборной России.