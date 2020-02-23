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Александр Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону
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Российский биатлонист Александр Логинов принял решение отказаться от участия в масс-старте в заключительный день чемпионата мира, который проходит в итальянской Антерсельве. Об этом сообщил тренерский штаб сборной России.В источнике
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С чего всё начиналось
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Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов не примет участие в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе сборной России.
ТАСС Спорт 03:24
Подробнее о событии
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Логинов выступит на этапе Кубка мира в Нове-Место

Матч ТВ 06:08
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Логинов выступит на этапе Кубка мира в Нове-Место

Sportbox.RU 06:08
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Логинов выступит на этапе Кубка мира в Нове Место

Sport24.ru 05:22 
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