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Логинов рассказал о причинах пропуска этапа Кубка мира в Норвегии
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Новый чемпион мира по биатлону из России Александр Логинов раскрыл причины, по которым он может не участвовать в этапе Кубка мира в норвежском Холменколене, утверждает "Матч ТВ". Он сказал, что причина не связана с тем, что зрители из Норвегии освистывали его в ходе ЧМ в Антхольце.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Если и пропущу этап в Осло, то не из-за болельщиков, а из-за проблем со здоровьем». Интервью с Александром Логиновым

В воскресенье гонками с общего старта завершился чешский этап Кубка мира по биатлону Российские биатлонисты в Нове-Место остались без медалей Лидер мужской команды Александр Логинов стал 65-м в спринте и в других гонках участия не принимал Мы договорились встретиться в отеле, где сборная России жила во время этапа в Нове-Место.
Матч ТВ 02:38
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Логинов объяснил возможный пропуск этапа Кубка мира в Осло

Газета.Ru 06:28
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Биатлонист Логинов пропустит этап Кубка мира в Холменколене

Вести.Ru 05:10
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Логинов рассказал, почему может пропустить этап Кубка мира в Норвегии

Metaratings 04:35
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