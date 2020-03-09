Логинов рассказал о причинах пропуска этапа Кубка мира в Норвегии

Новый чемпион мира по биатлону из России Александр Логинов раскрыл причины, по которым он может не участвовать в этапе Кубка мира в норвежском Холменколене, утверждает "Матч ТВ". Он сказал, что причина не связана с тем, что зрители из Норвегии освистывали его в ходе ЧМ в Антхольце.