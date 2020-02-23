Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира по биатлону
Российский биатлонист Александр Логинов снялся с участия в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону в Антхольце, сообщили ТАСС в тренерском штабе сборной России. Накануне спортсмен говорил, что задумался об окончании карьеры биатлониста из-за постоянных нападок.В источнике
С чего всё начиналось
Российский биатлонист Александр Логинов не примет участие в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе сборной России.