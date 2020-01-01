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Логинов: у меня нет коронавируса
TUT.BY
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  • Газета.Ru
Российский биатлонист Александр Логинов отказался давать интервью из-за опасений заразиться коронавирусом.В источнике
С чего всё начиналось
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«Если и пропущу этап в Осло, то не из-за болельщиков, а из-за проблем со здоровьем». Интервью с Александром Логиновым

В воскресенье гонками с общего старта завершился чешский этап Кубка мира по биатлону Российские биатлонисты в Нове-Место остались без медалей Лидер мужской команды Александр Логинов стал 65-м в спринте и в других гонках участия не принимал Мы договорились встретиться в отеле, где сборная России жила во время этапа в Нове-Место.
Матч ТВ 02:38
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Логинов: У меня нет коронавируса. Но сейчас не знаешь, откуда ждать беды

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Александр Логинов: «Отсутствие болельщиков — потеря, с публикой гонки намного приятнее»

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