В воскресенье гонками с общего старта завершился чешский этап Кубка мира по биатлону Российские биатлонисты в Нове-Место остались без медалей Лидер мужской команды Александр Логинов стал 65-м в спринте и в других гонках участия не принимал Мы договорились встретиться в отеле, где сборная России жила во время этапа в Нове-Место.