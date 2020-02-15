Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов стал лучшим спринте на чемпионате мира, который проходит в Италии. Российская команда прервала серию из 28 гонок без подиумов. После двух неудачных гонок на старте сезона на мужской спринт болельщики и все любители биатлона смотрели с особой надеждой.