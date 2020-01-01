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«Локерен» объявил о банкротстве
FootballHD
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Коммерческий суд признал «Локерен» банкротом, сообщает Het Laatste Nieuws. Бельгийский клуб не будет подавать апелляцию и принимает решения суда.В источнике
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«Локерен» признан банкротом

Футбол на Куличках 07:48
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«Локерен» объявил о банкротстве

Спорт-Экспресс 07:32
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