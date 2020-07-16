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Локомотив — ЦСКА 1:0 (2-й тайм)
Sports.ru
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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение 11-метрового удара в ворота ЦСКА в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1, идёт 1-й тайм).В источнике
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