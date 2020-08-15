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«Локомотив» обыграл «Краснодар» в матче второго тура чемпионата России
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Московский "Локомотив" обыграл "Краснодар" в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу.В источнике
Подробнее о событии
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«Локо» победил «Краснодар» благодаря голу Миранчука – 1:0. У москвичей 2 победы в 2 турах💖💚

Sports.ru 13:54
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Миранчук мастерским ударом открывает счёт в матче «Локомотив» - «Краснодар». 1-0. ВИДЕО

Sport.ru 13:14
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Гол Алексея Миранчука принес «Локомотиву» победу над «Краснодаром»

Metaratings 14:07
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