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Локомотив — Оренбург 1:0
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Около трехсот фанатов «Локомотива» ушли с южной трибуны «РЖД Арены» после 20-й минуты матча 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Оренбургом».В источнике
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«Коронавирусный» футбол в Черкизове. «Локомотив» победил в первом матче Николича

ТАСС Спорт 21 июня в 17:44
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Фанаты «Локо» вывесили баннер «Не того деда убрали» на матче с «Оренбургом»

Sports.ru 21 июня в 14:15
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Марко Николич: «Семин — самая большая легенда клуба, но для меня это не проблема. Чтобы трибуны меня полюбили, необходимо время»

Sportbox.RU 21 июня в 13:34
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